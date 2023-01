Calcio: Spalletti, palmares Allegri dice che è il migliore

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 12 GEN – “Io buffo, divertente e più bravo?

Non lo so, sicuramente è Allegri il più bravo di tutti, perché

lo dice il palmares e io mi inchino al suo palmares”. Lo ha

detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti rispondendo alle

parole del collega della Juventus Massimiliano Allegri alla

vigilia della sfida di domani sera al Maradona. “Per i risultati

fatti – ha detto Spalletti – io non ho confronti con lui, faccio

parte di un altro livello di allenatori. Lui mi sta sopra e ho

da imparare da lui. Poi domani sappiamo entrambi che quando si

vestono casacche così importanti la vedo dura giocare con paura.

La paura non ce l’avrà nessuno, ci sono calciatori forti con

personalità e tecnica e tutte e due giocheranno per vincere e

sarà un grande spettacolo”. (ANSA).



