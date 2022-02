Calcio: Spezia; Motta recupera Bastoni, Maggiore titolare

Condividi l'articolo

(ANSA) – LA SPEZIA, 20 FEB – Grande abbondanza in attacco per

Thiago Motta in vista della trasferta di Bologna, che rinuncia

ai giovani Strelec, Salcedo e Podgoreanu. Il tecnico dello

Spezia ha deciso di lasciare fuori dai convocati tre elementi

che avevano spesso trovato spazio nel girone d’andata, in

particolare nei momenti in cui, tra Covid e infortuni, la rosa

era ridotta. Il trio di centravanti si restringe a Manaj, Nzola

e Antiste, delineando una gerarchia costruita in mesi di

esperimenti e valutazioni. Con Amian squalificato, che sarà

sostituito da Ferrer, per cui è pronto il rinnovo di contratto,

l’altro dubbio è a centrocampo e dovrebbe risolversi a favore di

Maggiore. Il capitano, a mezzo servizio per buona parte della

settimana, dovrebbe essere il centrocampista offensivo del

4-2-3-1 con Kovalenko pronto a subentrare. Convocato in extremis

anche Bastoni, di rientro da un infortunio muscolare. (ANSA).



