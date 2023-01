Calcio: Spezia; Nzola ‘classifica marcatori la vincerà Osimhen’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 20 GEN – “La classifica marcatori la

vincerà Osimhen”. Parola di M’Bala Nzola, attaccante angolano

dello Spezia che si racconta in una intervista esclusiva a DAZN.

“Ho avuto tempo l’anno di scorso di pensare – aggiunge – di

conoscermi anche di più. I miei compagni mi hanno aiutato e mi

hanno detto che posso fare grandi cose. Cerco di dare sempre di

più anche per loro. Io so che tante persone non mi capiscono.

Adesso sto cercando di far vedere il vero Nzola che è uno che

ride, a cui piace giocare e scherzare. E spero che la gente lo

capisca”.

“Quando una persona mi dà qualcosa – afferma Nzola – io lo

devo ripagare. Sono fatto così. E Gotti mi dà fiducia ma anche

rispetto. Quando sono arrivato a Trapani, correvo dappertutto in

campo. E Vincenzo Italiano mi ha detto: ‘Se continui a correre

così non farai mai tanti gol’. Questa cosa mi è rimasta in testa

e mi ha aiutato a rimanere sempre nel dischetto e a non spendere

energie per niente”.

E infine il giocatore angolano dello Spezia parla dei suoi

modelli: “Non guardo molto gli altri attaccanti. Di Zapata

(attaccante Atalanta, ndr) mi piace come protegge la palla, ogni

tanto guardavo qualche suo video”. (ANSA).



