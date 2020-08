Calcio: Spezia sogna la A, Italiano ‘serve entusiasmo gente’

(ANSA) – ROMA, 19 AGO – Chi tra Spezia e Frosinone farà

compagnia a Benevento e Crotone nella prossima Serie A? Si saprà

domani sera, al termine della partita di ritorno della finale

playoff (diretta su DAZN dalle 21:15), con i liguri in

vantaggio, grazie allo 0-1 maturato in casa dei ciociari.

“Sono convinto che la gente sia orgogliosissima di questa

squadra – ha detto a DAZN Vincenzo Italiano, tecnico dello

Spezia – Chiaro che l’entusiasmo adesso sarà tanto, ci staranno

vicini e noi ne abbiamo di bisogno perché è straordinario

l’affetto e la passione che ha questo pubblico”. L’allenatore ha

parlato anche del futuro: “In questo momento sono già proiettato

a dare il massimo, aspettiamo questi 90 minuti perché il calcio

è imprevedibile, ne ho viste di tutti i colori quindi per adesso

la concentrazione è per cercare di concludere bene”.

“90 minuti sono tantissimi. A Pordenone ne sono bastati 15.

Qui magari ci vorranno tre giorni, non si sa, però nelle partite

può succedere di tutto, il calcio è questo – il parere di

Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone – Credo che ci sia un

inizio partita, un ‘mentre’ e una fase finale perciò sai chi

cala nella tua squadra, chi finisce bene la partita. Io credo

nell’equilibrio, devi portare la squadra equilibrata nei 90

minuti”.

Non solo calcio nella settimana di DAZN. Sabato 22 (ore 20)

andrà in scena il big match di pugilato tra i pesi massimi

Dillian Whyte e Alexander Povetkin, semifinale del mondiale WBC.

Domenica (alle 20:30) nella Indy500 tornano in pista le auto

della IndyCar, con Fernando Alonso a caccia della “Triple

Crown”. (ANSA).



