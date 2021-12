Calcio: Spezia; Thiago Motta, Lautaro andava espulso

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 01 DIC – “Lautaro ha fatto 15 metri per

colpire il mio giocatore, andava espulso. È un episodio grosso

per me, dovevamo giocare in 11 contro 10 e magari sarebbe finita

diversamente”. Lo ha detto il tecnico dello Spezia Thiago Motta,

intervistato da Dazn dopo il ko contro l’Inter. “Non capisco

come l’arbitro l’ha gestita. Sono deluso e sorpreso perché con

la tecnologia che abbiamo non puoi prendere una decisione del

genere. Se vai a vedere la reazione di Lautaro, dobbiamo essere

d’accordo nel dire che è rosso – ha aggiunto -. La prestazione?

Contro una squadra importante come l’Inter fai fatica. Abbiamo

cercato di mantenere aperta la partita, era un’impresa difficile

ma non impossibile. I ragazzi hanno dato tutto e abbiamo fatto

quello che abbiamo preparato”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte