Calcio: Sterling saluta il City, Chelsea sempre più vicino

Condividi l'articolo

(ANSA) – MANCHESTER, 13 LUG – Raheem Sterling ha annunciato

la sua prossima partenza dal Manchester City sui social media,

mentre il suo passaggio al Chelsea appare sempre più vicino.

“Sette stagioni, undici trofei importanti, una vita di ricordi –

ha pubblicato su Twitter – Quanta strada! Sono venuto a

Manchester quando avevo 20 anni. Oggi parto da uomo. Grazie per

il tuo costante supporto. È stato un onore indossare la maglia

del Manchester City” ha scritto Sterling, 27 anni, come

messaggio di addio.

Il giocatore non ha menzionato la sua futura destinazione, ma

dovrebbe essere il primo acquisto del Chelsea da quando il club

è stato rilevato dal consorzio guidato dall’americano Todd

Boehly. Domenica, i media britannici hanno annunciato che era

stato raggiunto un accordo tra Man City e Blues, con contratto

di 5 anni più opzione per un sesto. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte