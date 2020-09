Calcio: Suarez supera l’esame d’italiano a Perugia

L’attaccante uruguaiano del Barcellona Luis Suarez è arrivato a Perugia per sostenere l’esame di italiano all’Università per stranieri. Obiettivo quello di ottenere il passaporto. Suarez è giunto in taxi al Centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche. Cappellino e mascherina, con un piccolo zaino sulle spalle, è entrato senza fare dichiarazioni.

Suarez ha ricevuto il diploma di certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello ‘b1’. Con tutte e quattro le abilità: produzione orale e scritta e comprensione, anche questa orale e scritta.

Nel corso della sua permanenza nella struttura dell’Università per Stranieri di Perugia, l’attaccante è apparso molto cordiale. Ha anche fatto delle foto con dei bambini.

All’uscita dalla palazzina il ‘pistolero’ non ha fatto dichiarazioni. Sempre in taxi è ripartito per l’aeroporto, scusandosi con la rettrice Giuliana Grego Bolli che non ha potuto incontrare.



