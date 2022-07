Calcio: Supercoppa Milan-Inter a gennaio in Arabia Saudita

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 01 LUG – La Lega Serie A ha ufficializzato

che la sfida di Supercoppa italiana tra il Milan (campione

d’Italia in carica) e l’Inter (vincitrice dell’ultima Coppa

Italia) si giocherà il 18 gennaio 2023 a Riad, in Arabia

Saudita. Dopo due edizioni disputate in Italia, la gara per il

trofeo torna così in Arabia per l’ultima volta. “La gara per

l’aggiudicazione della Supercoppa di Lega 2022/23, denominata

ufficialmente EA Sports Supercup, 35ma edizione del trofeo, si

disputerà il 18 gennaio 2023”, ha ufficializzato la Lega in una

nota. “L’orario di inizio della gara sarà deciso in accordo con

gli organizzatori locali”, ha concluso la Serie A. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte