Calcio: Tacopina, interessato ad acquisire quote Catania

(ANSA) – CATANIA, 02 SET – “Interesse ad acquisire quote del

Calcio Catania” con l’impegno di formulare una proposta appena

verranno analizzate “tutte le questioni di rilievo relative

all’azienda”. Il manager italoamericano Joe Tacopina formalizza

il proprio interesse per il club rossazzurro affidando a una

nota il suo pensiero prima di lasciare la città etnea, dove si è

trattenuto nei giorni scorsi visitando anche il centro sportivo

di Torre del Grifo.

” Ho manifestato chiaramente alla Sigi – conferma Tacopina – il

mio interesse ad acquisire quote del Calcio Catania. Torre del

Grifo è un gioiello, ho avuto modo di visitare la struttura ed è

davvero un’eccellenza, ma il mio interesse non si limita al

centro sportivo, riguarda il club e non semplicemente un suo

asset”.

“Una proposta – aggiunge l’ex presidente del Venezia – può

prevedere molte opzioni. Per capire quale sia quella giusta si

tratta di comprendere a fondo tutti i risvolti economici

necessari per valutare un piano di rilancio. Per questo non

abbiamo ancora formulato un’offerta ma, con la piena

disponibilità della Sigi e del Calcio Catania, stiamo svolgendo

la due diligence” “In un mese circa a partire da oggi – conclude Tacopina – il mio

team coordinato dall’avvocato Salvo Arena analizzerà tutte le

questioni di rilievo relative all’azienda e infine mi

prospetterà la situazione nella sua globalità. A quel punto,

formulerò la mia proposta”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte