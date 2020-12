Calcio: talenti e start up,Dazn racconta città della Serie B

(ANSA) – MILANO, 17 DIC – Storie di giovani talenti del

calcio e di start up si intrecciano in ‘Growing Together’, il

nuovo format originale di Dazn in sei puntate, ideato per

raccontare le eccellenze sportive e imprenditoriali di alcune

città protagoniste nel campionato di Serie B.

“E’ un nuovo importante tassello della nostra strategia per

raccontare storie in un modo diverso – ha osservato l’ad di

Dazn, Veronica Diquattro, nella videoconferenza stampa di

presentazione -. Ormai siamo da tre anni in Italia, abbiamo il

ruolo di portatori di innovazione, siamo quelli che cambiano le

regole del gioco, non solo per la fruizione dei contenuti ma

anche nel linguaggio”.

Le prime tre puntate in onda sulla piattaforma streaming

saranno dedicate a Reggina, Salernitana e Spal. “La missione del

nostro campionato va oltre il significato sportivo, è essere

vicino ai territori, aiutarli a crescere come dimensione

economica e sociale”, ha sottolineato il presidente della Lega

B, Mauro Balata, illustrando il progetto che coinvolge anche lo

sponsor della Serie B, Bkt, e Havas Media Group. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte