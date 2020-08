Calcio: Torino a Bologna per l’ultima gara,Longo verso addio

(ANSA) – TORINO, 01 AGO – Ultima di campionato e, con ogni

probabilità, ultima di Longo sulla panchina del Torino.

“Pretendo lo stesso atteggiamento visto contro la Roma, mi

auguro che i giocatori abbiano la mia stessa voglia”, le parole

del tecnico alla vigilia della gara contro il Bologna.

Belotti e compagni partiranno soltanto domattina per l’Emilia – “Sono stati spesso in ritiro, sono sicuro che si

comporteranno comunque da professionisti” spiega Longo -, e la

rosa è ridotta all’osso. “Non saremo in tanti, le scelte saranno

quasi obbligate – dice il tecnico a Torino Channel – e dico che

giocherà Rosati (il terzo portiere, ndr): se lo merita, tutto il

gruppo portieri ci ha dato una grossa mano. Devo ancora parlare

con Belotti, in mediana partiranno Lukic e Rincon e spero di

poter dare spazio anche ad Adopo e ad altri ragazzi. Dispiace

per l’infortunio di Singo, è un elemento interessante perché è

umile e ha sempre voglia di imparare”.

Proprio per quanto riguarda i più giovani, Longo fa un

appello alla stampa. “Non vanno esaltati troppo per qualche

spezzone, ma ci vuole equilibrio: nessuno deve montarsi la

testa, anche i media devono aiutarli nel loro percorso di

crescita”. Sui canterani Edera e Millico, esclusi mercoledì per

motivi disciplinari, i provvedimenti saranno differenti: “Simone

verrà convocato, il classe 2000 resterà a casa: la sua reazione

è stata più grave”. (ANSA).



