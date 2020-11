Calcio: Torino; Belotti solo contusione,tenta recupero lampo

(ANSA) – TORINO, 02 NOV – Scongiurato il timore di una

distorsione, la diagnosi per Andrea Belotti, uscito nel secondo

tempo di Torino-Lazio, è di un trauma contusivo al ginocchio

destro. Lo ha accertato la risonanza magnetica effettuata oggi.

Il capitano granata può così tentare la strada di un recupero

lampo per la partita di mercoledì pomeriggio contro il Genoa.

Oggi il ‘Gallo’ ha seguito soltanto un programma di terapie,

domani il test sul campo per valutare le sue condizioni. (ANSA).



