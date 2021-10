Calcio: Torino, Belotti torna in gruppo, chance per Napoli

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 09 OTT – Sono in netto miglioramento le

condizioni di Andrea Belotti. Il capitano del Torino ha svolto,

oggi, l’intera seduta di allenamento insieme al resto dei

compagni, candidandosi così per il rientro tra i convocati in

vista della trasferta di Napoli di domenica 17 ottobre. Una

buona notizia per il tecnico Ivan Juric, che aspetta il ‘Gallo’

dalla seconda giornata di campionato dello scorso 28 agosto.

Ancora fermi ai box Pobega e Praet, che hanno svolto un

programma personalizzato, così come Pjaca e Verdi: per questi

ultimi solo terapie. (ANSA).



