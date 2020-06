Calcio: Torino; Longo ritrova Ansaldi, argentino convocato

(ANSA) – TORINO, 23 GIU – Cristian Ansaldi è tornato nell’elenco dei convocati: per Moreno Longo arriva una buona notizia, l’argentino ha smaltito i fastidi muscolari che lo avevano frenato alla ripresa degli allenamenti collettivi.

L’esterno classe 1998 sarà a disposizione del tecnico, il quale sta studiando il modo migliore per fargli riprendere confidenza con il campo. Difficile che possa giocare già dall’inizio, anche perché Longo dovrebbe puntare sugli stessi undici che sabato hanno pareggiato 1-1 contro il Parma, ma Ansaldi potrebbe disputare uno spezzone a gara in corso. (ANSA).



—

