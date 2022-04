Calcio: ‘Torneo Nazioni’, Abete “valore oltre aspetto tecnico”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 APR – “È con piacere che partecipiamo alla

presentazione di una manifestazione che ha un valore che va

oltre il mero aspetto tecnico”. Così il neo presidente della

Lega dilettanti, Giancarlo Abete ha parlato dell’edizione 2022

del ‘Torneo delle Nazioni’. Si tratta di una competizione che

incarna alla perfezione tutti i principi dell’internazionalità:

unità, solidarietà e voglia di stare insieme per superare quelle

barriere che spesso sono solo psicologiche. Il Torneo delle

Nazioni è la prova di come il calcio possa avere una dimensione

sociale tangibile”. Dal 25 aprile al 1 maggio gli appassionati e

gli addetti ai lavori avranno l’occasione di vedere in azione

giovani calciatori (Allievi U15) provenienti dalle migliori

scuole calcistiche internazionali. Le squadre si affronteranno

in 4 gironi con partite che si terranno in vari campi di gioco

con la consueta organizzazione transfrontaliera che rendono

unico al mondo il “Piccolo Mundial” di Gradisca: Gorizia,

Cormons, Monfalcone, Carlino, Cesarolo, Lignano, Rivignano-Teor

e in alcune località della Slovenia e dell’Austria. Confermate

per l’edizione 2022 del torneo anche le competizioni Under 17

femminile e Under 19 di futsal. (ANSA).



