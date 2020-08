Calcio: Torricelli, Serie C miglior contesto per imparare

(ANSA) – ROMA, 21 AGO – “La Serie C è una scuola basilare, il

miglior contesto per imparare: non solo per i giocatori ma anche

per i dirigenti, arbitri e allenatori. Me ne rendo conto

costantemente, perché sono in contatto con alcuni dei miei ex

compagni della Caratese che ora lavorano nel Renate”. Nessuno

meglio di Moreno Torricelli, passato dalla Caratese in Serie D

alla Juventus dove ha vinto una Champions League, può

testimoniare l’importanza delle così dette serie minori.

“Il lavoro di formazione va seguito, potenziato – prosegue la

sua testimonianza, raccolta dalla Lega Pro – Credo che

dovrebbero esserci più seconde squadre, è un lavoro di sinergia

con i club più blasonati. Le Under 23 possono far lievitare

tutto il movimento, dare slancio, creare interesse e portare più

spettatori allo stadio. Io ho giocato anche in Spagna e lì le

seconde squadre sono una realtà che ha contribuito per molto

tempo alla crescita”. Torricelli apprezza molto il campionato

della Lega Pro: “Ci sono tante piazze prestigiose. Anche questo

può aiutare il giovane calciatore a fare esperienza. Che

emozione ritrovarsi a giocare in certi stadi, per esempio,

conoscerli per la prima volta”.

Quello che invece non gli piace è la fretta dei settori

giovanili nel far crescere i giovani: “Rispetto ai miei tempi

trovo che non ci sia più pazienza per far maturare un ragazzo,

sia come giocatore che come uomo. Ora si vogliono immediatamente

i risultati e i giovani non hanno il tempo necessario per

imparare. Questo è un aspetto fondamentale. Come deve esserlo il

senso di appartenenza al gruppo. Perché aiuta a liberarsi

dall’egoismo e a sacrificarsi di più per gli altri. Sapere stare

in squadra significa anche questo ma soprattutto aiuta nella

vita”. (ANSA).



