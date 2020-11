Calcio: Totti; gaffe Amazon, film con locandina di Spalletti

(ANSA) – ROMA, 17 NOV – Da ieri ‘Mi chiamo Francesco’,

docufilm sulla vita di Totti, è disponibile su tantissime

piattaforme. Tra queste anche quella video di Amazon che però è

stata protagonista di una gaffe subito sottolineata dai tifosi

sui social. La pellicola, infatti, è stata presentata con la

locandina di Spalletti, con il quale Totti ha avuto un rapporto

decisamente burrascoso prima del suo addio al calcio.

Particolare che non è sfuggito ai più attenti che hanno inondato

i social di messaggi come “Complimenti per la scelta” oppure “Amazon, io avrei fatto altro, che dici?”. (ANSA).



