(ANSA) – FIRENZE, 08 LUG – Fiorentina e Cagliari hanno pareggiato 0-0 in un incontro della 31/a giornata della Serie A di calcio. La formazione sarda sale a 40 punti, in una tranquilla posizione di metà classifica. Per i viola un altro piccolo passo verso la salvezza. (ANSA).



