Calcio: triste 0-0 tra Liverpool e Chelsea

(ANSA) – LIVERPOOL, 21 GEN – Lontane dalla zona Champions

League, Liverpool e Chelsea hanno chiuso con un triste pareggio

(0-0) il match che le ha messe di fronte, in apertura della 21ma

giornata della Premier. Un pari che non serve a nessuno: il

Liverpool guadagna momentaneamente una posizione ed è ottavo,

superando il Brentford per differenza reti, mentre il Chelsea

rimane decimo. In avvio la partita ha promesso spettacolo, con

un gol di Kai Havertz, da calcio d’angolo, annullato però per

fuorigioco dopo consultazione del VAR.

Lo spavento non ha incoraggiato il Liverpool – con Trent

Alexander-Arnold, Fabinho, Jordan Henderson e Darwin Nunez in

panchina al calcio d’inizio, mentre il giovane Stefan Bajcetic,

18 anni, era titolare al centro – a rischiare. Un po’ più

intraprendente il Chelsea, ma poco lucido e, a parte un colpo di

testa di Benoït Badiashile sul secondo palo respinto senza

troppe difficoltà da Alisson (32′), il primo tempo è stato degno

di un match di metà classifica.

Nella ripresa i tentativi di Cody Gakpo e Nunez non hanno

particolarmente riscaldato il pubblico dell’Anfield, apatico

come la sua squadra. Graham Potter, da parte sua, ha offerto i

suoi primi minuti di gioco a Mykhailo Mudryk, entrato al 10′.

L’ucraino, prelevato dallo Shakhtar per 100 milioni di euro, ha

offerto uno slalom nella difesa avversaria e poco altro. (ANSA).



