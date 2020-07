Calcio: Turchia; Basaksehir è campione per la prima volta

(ANSA) – ISTANBUL, 19 LUG – Per la prima volta nella sua

storia, il Basaksehir è campione di Turchia. A una giornata

dalla fine del campionato, gli arancioni allenati da Okan Buruk

hanno avuto la certezza del titolo grazie alla sconfitta del

Trabzonspor secondo in classifica, battuto 4-3 dal Konyaspor e

a-4 dalla capolista, quindi impossibilitato a raggiungerla o

superarla.

Il Basaksehir diventa quindi a tutti gli effetti la quarta ‘grande’ di Istanbul, con Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas, ma

rimane criticata da molti perché ritenuta vicina al potere

politico. E’ la sesta squadra ad aver vinto il campionato turco,

unendosi nell’albo d’oro a Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas, e

a Trabzonspor e Bursaspor. Il Basaksehir è stato promosso per la

prima volta nella massima serie nel 2014, ora è arrivato il

primo scudetto. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte