Calcio: Turchia; Terim e il Galatasaray si separano

(ANSA) – ISTANBUL, 10 GEN – Il Galatasaray ha annunciato la

partenza “di comune accordo” del suo allenatore Fatih Terim, al

termine di una prima parte di stagione deludente. Terim “non

continuerà nel suo ruolo attuale da oggi”, ha scritto il club

sul proprio account Twitter, senza ulteriori dettagli o

spiegazioni.

Vicecampione di Turchia la scorsa stagione, il Galatasaray –

squadra di maggior successo della Turchia (22 scudetti) – occupa

il 12/o posto in classifica dopo 20 partite, a 22 lunghezze

dalla capolista Trabzonspor. Sabato è stato sconfitto (0-1) in

casa dal modesto Giresunspor, 14/o in Super Lig.

Soprannominato “l’imperatore”, Fatih Terim, 68 anni, aveva

guidato il Galatasaray tre volte prima di prenderne le redini

nel dicembre 2017 per la quarta volta. Con i ‘Leoni’ di Istanbul

ha vinto otto volte il campionato turco e, soprattutto, ha

conquistato la Coppa UEFA contro l’Arsenal nel 2000, unico

trofeo europeo conquistato da una squadra turca. (ANSA).



