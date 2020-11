Calcio: U.21; tamponi su giocatori a Tirrenia,tutti negativi

(ANSA) – ROMA, 10 NOV – Sono risultati tutti negativi i

tamponi effettuati oggi sui giocatori dell’Italia Under 21 che

si trovano in ritiro a Tirrenia per preparare gli ultimi tre

match di qualificazione al torneo continentale, un mini ‘tour de

force’ che inizierà giovedì prossimo a Reykjavik con il recupero

della gara con l’Islanda rinviata un mese fa.

I test hanno coinvolto sia i componenti della nazionale Under

21 A sia quelli della Under 21 B, che si trovano insieme nel

Centro di preparazione olimpica proprio per allargare la base di

giocatori a disposizione di Paolo Nicolato in vista di possibili

emergenze. (ANSA).



—

