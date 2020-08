(ANSA) – TRIESTE, 08 AGO – Come previsto, Luca Gotti è stato

confermato sulla panchina dell’Udinese, ma soltanto per un anno,

fino al 30 giugno 2021 e non 2022 come ci si attendeva. Il

tecnico avrebbe accettato le condizioni poste dalla società e

ora si attende la chiusura del mercato per capire la squadra che

la società metterà a disposizione del confermato tecnico.

(ANSA).



