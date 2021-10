Calcio: Udinese; Gotti, non l’abbiamo data per persa

Condividi l'articolo









(ANSA) – BERGAMO, 24 OTT – “E’ stato premiato lo spirito:

non abbiamo dato la partita per persa”. Luca Gotti esulta in

sala stampa a Bergamo per l’1-1 acciuffato da Beto allo scadere: “Ci ha fatto vedere tanto fin dai primi giorni di allenamento,

poi ai verdetti ci pensa il campo. Sta raccogliendo quanto

semina”, ha affermato l’allenatore dell’Udinese.

“Il piano di partita del primo tempo ci ha lasciato tre o

quattro volte i presupposti per fare male all’Atalanta: dovevamo

chiudere gli spazi e sfruttare quelli che eventualmente si

sarebbero aperti – ha proseguito -. L’idea di schierare Molina

da attaccante vicino a Pussetto e a Beto intendeva agevolare

l’uno contro uno e gli inserimenti: in settimana ho detto a

Naheul di buttarsi ogniqualvolta se ne fosse aperta la

possibilità”.

Infine, sull’arbitraggio: “Come capita durante la partita ci

sono interpretazioni diverse: da bordocampo c’è una visuale

parziale, c’era un mezzo fallo su Udogie in occasione del

vantaggio atalantino. Poi c’è stato un fallo laterale prima

dell’1-0”. (ANSA).



