Calcio: Udinese, prolungato accordo con Silvestri

(ANSA) – UDINE, 01 DIC – Marco Silvestri e l’Udinese hanno

prolungato il contratto fino al 30 giugno 2025. Lo annuncia in

una nota la società friulana.

“Il nostro numero 1 si è legato al Club per un’ulteriore

stagione sportiva – le parole della società bianconera -. Siamo

lieti di proseguire il percorso professionale con Marco che, in

questi due anni, si è subito consacrato come un punto di

riferimento dell’Udinese a suon di grandi prestazioni”.

Da circa una settimana la squadra è tornata ad allenarsi agli

ordini di mister Andrea Sottil, utilizzando le moderne strutture

della Dacia Arena.

Previste alcune amichevoli internazionali, tra cui quella con

l’Athletic Bilbao – quarto in Liga – sabato 17 dicembre, alle

20, proprio nell’impianto friulano. (ANSA).



