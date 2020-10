Calcio: ufficiale arrivo in prestito di Bakayoko al Napoli

(ANSA) – NAPOLI, 05 OTT – “Benvenuto Tiemoue!”. Così il

presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato la

firma di Tiemoué Bakayoko, centrocampista francese di origini

ivoriane di 26 anni, che arriva in azzurro in prestito dal

Chelsea. Bakayoko ieri ha effettuato le visite mediche e il

tampone per il covid19 ed è pronto ad unirsi ai compagni quando

il Napoli comincerà il ritiro a Castel Volturno che prevede

l’isolamento fiduciario e gli allenamenti.

Bakayoko arriva in prestito secco per un anno. Il

centrocampista ha già giocato in Italia nella stagione 2018-’19,

al Milan che l’aveva preso in prestito sempre dal Chelsea e

nella stagione scorsa ha giocato nel Monaco, sempre in prestito

dai londinesi. Il francese ha anche 13 presenze nella nazionale

transalpina. (ANSA).



—

