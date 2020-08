(ANSA) – ROMA, 31 AGO – “Pirlo? Per molti è una mossa

azzardata ma per me non lo è: sa tantissimo di calcio, a livello

mondiale. Dovrà imparare ma ha avuto la sua esperienza da

calciatore e ha concetti modernissimi e all’avanguardia. Su

questo è uno scienziato”. Il presidente dell’Assoallenatori

Renzo a Ulivieri a margine del consiglio federale non risparmia

elogi per il neo allenatore della Juventus. (ANSA).



