Calcio: un brasiliano per Spezia, arriva centrocampista Cardoso

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 21 NOV – Joao Lucas Cardoso, detto Johnny,

centrocampista offensivo dal doppio passaporto brasiliano e

statunitense, è arrivato oggi in Italia e incontrerà nelle

prossime ore i dirigenti dello Spezia che hanno deciso di

puntare su di lui per rinforzare il centrocampo.

L’obiettivo del club aquilotto è quello di concludere

l’operazione per poter aver il giocatore già a disposizione nel

mini ritiro di dicembre. Cardoso si è fatto notare con la maglia

dell’Internacional di Porto Alegre con la quale si è guadagnato

anche la convocazione con la nazionale statunitense, 4 presenze

per ora, tanto da essere stato inserito anche tra i preconvocati

per il Mondiale prima di essere escluso dai convocati

definitivi. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte