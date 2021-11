Calcio: United travolto dal Watford, Solskjaer in bilico

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 20 NOV – Il Chelsea capolista riparte con una

vittoria dopo la sosta e travolge 3-0 in trasferta il Leicester,

tenendo a distanza il Liverpool, che nell’ultima partita del

sabato risponde con uno squillante 4-0 sull’Arsenal. Domani in

campo il Manchester City, che ospiterà l’Everton per riprendersi

il secondo posto a spese della squadra di Juergen Klopp, ma tra

i risultati della 12/a giornata colpisce la pesante sconfitta

che il Watford di Claudio Ranieri ha inflitto al Manchester

United, la seconda di fila e la quinta nelle sette ultime gare

di Premier League per i Red Devils.

E’ probabilmente una sentenza per Ole Gunnar Solskjaer, che

rischia l’esonero in una riunione convocata d’urgenza per

stasera dal board del club. Tra i possibili sostituti in prima

linea ci sarebbe l’ex allenatore del Real Madrid Zinedine

Zidane, ma chiunque dovesse essere chiamato dovrà ripartire da

una posizione modesta in classifica e soprattutto ridare fiducia

al gruppo che nonostante la presenza di Cristiano Ronaldo in

campionato zoppica vistosamente (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte