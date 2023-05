Calcio: Valeri arbitra Milan-Verona, Maresca per Roma-Spezia

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 31 MAG – Saranno Paolo Valeri di Roma e Fabio

Maresca di Napoli a dirigere rispettivamente Milan-Verona e

Roma-Spezia, incontri della 38/a giornata di serie A che

decideranno l’ultima retrocessione in serie B. Entrambi gli

incontri sono in programma domenica 4 giugno alle ore 21. Alla

stessa ora si giocheranno Atalanta-Monza, che sarà arbitrata da

Di Bello di Brindisi e Udinese-Juventus, affidata a Guida di

Torre Annunziata, incontri importanti per la qualificazione alle

coppe europee. Napoli-Sampdoria, che alle 18.30 al San Paolo

prevede la festa per lo scudetto, sarà diretta da Feliciani di

Teramo. (ANSA).



