(ANSA) – ROMA, 11 NOV – Via libera per Francesco Acerbi in

Azzurro. Il difensore della Lazio ha svolto l’allenamento

odierno agli ordini di Simone Inzaghi e raggiungerà la Nazionale

a Coverciano già da stasera. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte