Calcio: Xavi, Barcellona? Aperto a qualsiasi ipotesi

(ANSA) – ROMA, 10 OTT – “Sono aperto a qualsiasi

possibilità”: Xavi scuote il mondo del Barcellona, con

un’intervista alla tv spagnola TVE nella quale non si sbilancia

sulla possibilita’ di essere chiamato a sostituire Koeman, il

tecnico olandese sempre più in bilico alla guida dei blaugrana,

ma fa sognare tutti i tifosi catalani innamorati di uno dei

giocatori simbolo del Barcellona degli anni d’oro. Ora alla

guida del Al-Sadd, in Qatar, Xavi ha parlato di possibili

chiamate dalla Spagna. “Qualsiasi offerta sarà valutata e poi

decisa. Non so dove mi porterà il mio futuro, ma sono aperto a

qualsiasi possibilità “, ha detto.

L’ex centrocampista ha poi difeso Luis Enrique, ct della

nazionale spagnola. “Lo stile attuale della Spagna e’ quello che

mi piace, molto offensivo, sempre in dominio del gioco: certo

che sono con Luis Enrique, penso che sia un ottimo allenatore,

molto capace. Ci sono giovani fantastici, e penso che lui sia

molto coraggioso” (ANSA).



