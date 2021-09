Calcio: Zanetti, rischiavamo perdere ma in A ci possiamo stare

Condividi l'articolo









(ANSA) – VENEZIA, 27 SET – “Credo che dal punto di vista

agonistico non si poteva fare altrimenti contro una squadra che

è una delle migliori, assieme all’Atalanta. Mettono le partite

sul piano della qualità e se non ci sai stare dentro subisci. Ho

visto altre squadre subire molto di più, mi fa piacere”. Così

l’allenatore del Venezia, Paolo Zanetti, dopo l’1-1 nel

posticipo col Toro.

“Rischiavamo anche di perderla per una disattenzione, un po’

con ‘il ciuccio in bocca’ come siamo noi in alcuni frangenti,

perché siamo inesperti. Fatichiamo a essere incisivi davanti,

però quando concediamo, seppur pochissimo, rischiamo forte –

aggiunge, Zanetti parlando dei rischi corsi nel finale -. Credo

però che questa partita ci possa dare grande stimolo soprattutto

per capire che in questa categoria ci possiamo stare. Spero che

i miei giocatori ne siano consapevoli”. Il tecnico ha anche

spiegato le sue scelte tattiche, fatte “per coprire bene il

campo e non dare punti di riferimento con due punte veloci,

visto che loro sono straordinari a giocare sulla pressione su

riferimento. Gli abbiamo creato più di qualche grattacapo, siamo

stati sempre molto offensivi”, conclude (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte