Calcio: Zidane, dopo lo stop il Real è cambiato

(ANSA) – ROMA, 15 LUG – “Al ritorno in campo dopo lo stop ho

visto qualcosa nella squadra, volevano continuare a lavorare

dopo aver terminato l’allenamento”. Il tecnico del Real Madrid

Zidane in vista del match con Villarreal che potrebbe regalare

ai blancos il titolo parla del cambiamento della sua squadra

dopo la sospensione della Liga per la pandemia. “Col Villarreal

è la prova più dura. È una grande squadra. È sicuramente la più

complicata ma faremo di tutto per vincere. C’è molto rumore

intorno alla squadra: feste, vacanze … Solo il gioco conta. È

L’unica cosa a cui pensiamo. Il calcio aiuta le persone.

Pensiamo ai nostri fan e che sono orgogliosi di noi”. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte