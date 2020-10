Calcio: Zidane, tra Benzema e Vinicius tutto chiarito

(ANSA) – ROMA, 30 OTT – “Sento parlare di finale contro

l’Inter, ma per me la finale è domani contro l’Huesca: non

esiste pensare a martedì (in Champions, ndr)”. Nella conferenza

stampa pre campionato Zinedine Zidane ha avvertito il Real

Madrid di non lasciarsi distrarre dall’impegno che lo attende

contro i nerazzurri in Europa. “Per me la finale è la prossima

partita, non penso a quella dopo. Abbiamo giocato contro il

Barcellona e abbiamo vinto, ora giochiamo contro l’Huesca e ci

sono gli stessi tre punti in palio” ha aggiunto il tecnico

francese.

Altro tema spinoso con il quale Zidane si è dovuto confrontare

ha riguardato l’audio tra Benzema e Mendy, ‘rubato’ nel tunnel

dello stadio all’intervallo di Gladbach-Real, quando

l’attaccante si è rivolto a Mendy consigliandogli di non passare

la palla a Vinicius Jr., sostenendo che stesse giocando contro i

propri compagni. Zidane naturalmente ha cercato di spegnere le

polemiche: “È un bene che queste cose accadano, molte cose

accadono in campo a caldo, ma ora ci sono tante telecamere e

queste cose si vedono regolarmente. Non c’è nessun tipo di

problema, anzi: si sono allenati molto bene e questa è la cosa

più importante, che la nostra energia sia per la partita di

domani e nient’altro. Tutto chiarito”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte