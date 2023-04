Calcio:24% stadi italiani di proprietà squadre, all’estero è 80%

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 APR – Gli stadi italiani sono mediamente

vecchi, con un basso livello di manutenzione e una qualità

visiva pessima. Tutto ciò incide sull’affluenza di pubblico,

nettamente inferiore a quella di Paesi come Germania e

Inghilterra. È quanto emerge dal volume “Lo stadio del futuro”,

realizzato da Marco Casamonti e Massimiliano Giberti, su

progetto dell’ad della Lega di serie A, Luigi De Siervo. Il

libro è stato presentato nel corso del convegno della Lega A “Il

futuro degli stadi in Italia”, al Salone d’onore del Coni del

Foro Italico, al quale hanno partecipato tra gli altri il

ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il presidente

della Lega Serie A, Lorenzo Casini.

“Un dato importante che ci fa riflettere sulla nostra

situazione: l’età media degli stadi è di 68 anni in Italia –

spiega l’architetto Casamonti, che ha realizzato il restyling

della Dacia Arena di Udine, il nuovo stadio nazionale di Tirana

e sta ultimando il Viola park della Fiorentina – In Germania

l’età media è di 38 anni, in Inghilterra di 35. Un altro dato

importante: in Italia gli stadi di proprietà dei club (o con una

lunga concessione d’uso) sono il 24%, considerando le squadre di

serie A e di serie B, in Germania e Inghilterra siamo oltre

l’80%. Qual è la conseguenza di tutto ciò? La partecipazione del

pubblico: in Italia si attesta intorno al 50% della capienza, in

Germania arriva al 70%, in Inghilterra al 90%”. “Molti stadi in

Italia hanno ancora la pista di atletica leggera intorno al

campo di calcio. Questo fa sì che i tifosi, soprattutto nelle

curve, siano molto lontani dalle azioni di gioco, la distanza

fra il pallone e il tifoso può arrivare a 180 metri e questo

condiziona in maniera grave la qualità dello spettacolo visivo”.

“Segnalo – conclude Casamonti – un’ultima grande questione:

molti stadi italiani di proprietà pubblica hanno gravi carenze

nella manutenzione, il che ovviamente complica ancora di più le

cose, vista l’età avanzata di molte di queste strutture”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte