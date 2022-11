Calcio:al-Khelaifi,Superlega’Verità è che mi dispiace per loro’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 NOV – “La verità è che mi dispiace per loro

perché hanno dimostrato più volte di non capire il calcio e il

suo ecosistema. Il calcio non è un contratto legale, è un

contratto sociale”. In una intervista a Marca, rilasciata prima

del terremoto alla Juventus Nasser al-Khelaifiil, patron del Psg

e presidente dell’Eca l’associazione dei club europei, torna sul

caso Superlega: “Quando i tifosi hanno protestato per le strade

– ha aggiunto al-Khelaifi – non stavano gridando agli impegni

legali. Il calcio è un legame tra club e giocatori, tra

giocatori e tifosi, tra tifosi e comunità. Questo non cambierà

mai”. (ANSA).



