Calcio:ancora un ‘chi l’ha visto’ Roma, settimo ritrovamento

(ANSA) – ROMA, 07 OTT – La Roma si conferma vicina al sociale

e la buona notizia arriva oggi. Una ragazza di 17 anni apparsa

nel video che annunciava l’acquisto di Smalling è stata

ritrovata in Italia. Si tratta del settimo caso di ritrovamento

tra i minori scomparsi inclusi nella campagna (Missing Kids)

lanciata sui social nell’estate del 2019 dalla Roma, il tutto

con la collaborazione dell’International Centre for Missing and

Exploited Children e la Polizia di Stato. “Questa è una splendida notizia”, ha dichiarato Paul Rogers,

Chief Strategy Officer dell’AS Roma. “Quando il Club ha deciso

di lanciare la campagna Missing Kids aveva un obiettivo:

sfruttare la natura virale degli annunci dei nuovi acquisti

durante la finestra di calciomercato, per dare visibilità ai

casi di bambini di cui non si avevano più notizie in tutto il

mondo. A giugno 2019 pensavamo che offrire il nostro contributo

al ritrovamento anche di un solo minore scomparso avrebbe

rappresentato la cosa più bella mai fatta con le nostre

piattaforme e con il seguito che abbiamo sui social media.

Scoprire oggi che i casi di ritrovamento in salute tra quelli

che abbiamo incluso sono arrivati a sette è semplicemente

incredibile. Ringraziamo tutti coloro che hanno condiviso i

video sui social media e ora preghiamo affinché tutti gli altri

minori scomparsi inclusi nei video di quest’estate possano

tornare a casa sani e salvi”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte