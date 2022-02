Calcio:Cagliari; Mazzarri, “niente cali, occorre fare punti”

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 20 FEB – Mazzarri agguerrito alla vigilia

del posticipo in casa con il suo ex Napoli: “Lì sono stato molto

bene. Ma ora ho in testa solo il Cagliari è l’obiettivo di

uscire fuori da questa situazione. Dobbiamo giocarcela e fare

punti con chiunque – ha spiegato in conferenza stampa – evitando

di regalare parti della gara agli avversari come è successo a

Empoli, un match che ancora mi brucia visto che potevamo

vincere. Con il Napoli questi cali si possono pagare molto cari,

abbiamo visto come giocano e cosa hanno fatto con il

Barcellona”.

Lotta salvezza sempre più difficile con la Samp che corre e

la Salernitana che fermo il Milan: “Non è che non guardi quello

che succede agli altri- ha spiegato- ma non possiamo

controllarli. E quindi sono concentrato soltanto su di noi. L’ho

già detto: quando sono arrivato sembrava più agevole. Ma ci

siamo, ci sono buoni segnali”. Nandez ancora fuori, ci sono 4-5

giocatori da valutare: abbiamo due allenamenti prima della

partita, faremo le nostre valutazioni tenendo anche presente che

a diversi giocatori mancano degli allenamenti. Vedremo: certo è

importante anche la panchina con i co-titolari che possono dare

una mano a gara iniziata per tenere sempre costante e alto il

livello della squadra”. Un Cagliari con un Pereiro in più: “Ci

ho parlato da subito- ha spiegato- all’inizio sembrava

sfiduciato e quasi abulico. Ora sta lavorando molto bene anche

in allenamento e i risultati si vedono. Un giocatore importante:

chiedo continuità e che ripaghi in campo, come sta facendo, la

fiducia”. Stadio al 75 per cento della capienza: “Per noi i

tifosi saranno fondamentali, specie in una partita come questa”.

(ANSA).



