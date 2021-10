Calcio:Cozzoli,’Grazie a Figc per fiducia,sarà miglior Olimpico’

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 13 OTT – “Abbiamo avuto il terreno di gioco a

disposizione l’11 luglio, un mese dopo rispetto all’ordinarietà.

Da una parte la natura deve fare il suo corso, dall’altro Sport

e Salute farà di tutto per garantire il miglior campo possibile.

Ringrazio Gravina e Mancini per la fiducia, Italia-Svizzera sarà

una festa di sport”. Lo ha detto il presidente e ad di Sport e

Salute, Vito Cozzoli, in riferimento alla situazione del terreno

di gioco dello stadio Olimpico in vista di Italia-Svizzera del

12 novembre.

“Noi lavoriamo insieme alla Roma, alla Lazio e alla Figc che

sono i fruitori dell’Olimpico, affinché lo stadio funzioni

sempre meglio e sia sempre più efficiente”, ha aggiunto Cozzoli

a margine dell’incontro con le federazioni sportive negli uffici

della sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali.

“Abbiamo dato prova del nostro lavoro durante gli Europei –

ha concluso – a Euro 2020 le tre partite degli azzurri sono

state vincenti anche perché tutti noi abbiamo creato le

condizioni ottimali affinché si potessero conseguire certi

risultati”. (ANSA).



