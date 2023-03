Calcio:Euro 2024; tris Spagna alla Norvegia, pari Croazia-Galles

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 25 MAR – La Spagna di Luis de La Fuente

risponde alla Scozia (3-0 contro Cipro) e batte la Norvegia

sempre 3-0 con doppietta di Joselu e il gol di Dani Olmo nel

gruppo A delle qualificazioni a Euro 2024. Dopo il successo in

trasferta della Turchia (2-1 all’Armenia), nel girone D, frenata

della Croazia beffata dal Galles nel recupero, 1-1 il punteggio

finale: al gol di Kramaric ha risposto Broadhead in pieno

recupero..

Nel gruppo I, pareggiano Israele e Kosovo (1-1), la Svizzera

rifila un netto 5.0 alla Bielorussia e la Romania vince in

trasferta ad Andorra 2-0 con gol di Man e Alibec (ANSA).



