Calcio:Fiorentina; ecco Bonaventura, Pradè “mercato chiuso”

(ANSA) – FIRENZE, 10 SET – La Fiorentina ha ufficializzato

l’acquisto di Giacomo Bonaventura svincolato dal Milan dove ha

disputato le ultime sei stagioni con 184 presenze e 35 gol. Per

il 31enne centrocampista due anni di contratto a 1,8 milioni a

stagione più opzione. ”E un’operazione nata e decollata in

pochi giorni fa – ha spiegato il ds, Daniele Pradè -. Me lo ha

proposto il suo agente Raiola, ho ricevuto il via libera dal

presidente Commisso e da Iachini e abbiamo chiuso. Jack ci

porterà qualità e esperienza”.

Il centrocampo viola potrebbe privarsi di Marco Benassi

(piace al Verona) ma ritrovare dopo tre stagioni Borja Valero in

uscita dall’Inter: ”Decideremo entro 24-48 ore – ha detto il ds

congelando Torreira -. Non dico che il nostro mercato è chiuso

ma questa squadra dopo gennaio s’è rafforzata, manca solo

un’alternativa a Biraghi, l’obiettivo è migliorare lo scorso

campionato”. Per l’attacco sono circolati i nomi di Piatek,

Milik, Madzukic: ”Abbiamo Cutrone, Vlahovic, Kouame, Ribery e

Chiesa, siamo a posto. Ovvio che con Dzeko miglioreremmo, non a

caso è richiesto da mezzo mondo, ma io ho fiducia nei nostri

attaccanti”. Poi sul futuro di Chiesa: ”Il presidente è stato

chiaro, davanti a offerte importanti e la volontà del ragazzo

può andarsene. Ma ad ora non è così e siamo molto felici che

resti. Federico è un giocatore forte della Fiorentina e si sta

comportando benissimo”. Fra i rinnovi il più complicato si

annuncia quello per Milenkovic nel mirino del Milan: ”Dal 6

ottobre lavoreremo su tutte le situazioni in scadenza nel 2022.

Nikola sa quanto lo stimiamo e si trova in un club importante

con un presidente forte, le scadenze non ci preoccupano”. Su

Iachini: ”La sua riconferma è stata una decisione condivisa.

Contratto in scadenza a giugno? Con Commisso se lavori bene puoi

restare a vita”.

Domani alle 17,30 viola in amichevole col Grosseto al Franchi

a porte chiuse: diretta streaming sui canali ufficiali del club

e su Rtv38. (ANSA).



—

