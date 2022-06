Calcio:Gamper;Roma si ritira, Barca ‘studiamo azioni legali’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 GIU – La decisione della Roma di ritirarsi

dal trofeo Gamper non è piaciuta al Barcellona. “I giallorossi

hanno deciso di rescindere unilateralmente e senza motivo il

contratto concordato da entrambe le parti” scrive la società

blaugrana sul proprio sito, specificando anche di star già

cercando nuovi avversari e che nelle prossime 24 ore inizierà la

restituzione dei soldi spesi dai tifosi per i biglietti. E non

finisce qui perché il Barcellona nella nota pubblicata ha anche

aggiunto come “l’ufficio legale del club sta studiando possibili

azioni contro la società italiana per i danni causati al

Barcellona e ai suoi tifosi per questa decisione inaspettata e

ingiustificata”. (ANSA).



—

