Calcio:Iachini,è bello allenare anche quando cose vanno male

(ANSA) – ROMA, 01 NOV – Nel dopopartita dell’Olimpico non è

certo di buon umore Beppe Iachini, che incassa la terza

sconfitta dall’ inizio della stagione. il tecnico della

Fiorentina sottolinea come all’inizio del match l’inerzia fosse

dalla parte dei suoi, ma è una magra consolazione. “Il gol di

Spinazzola è stato un incidente – dice Iachini -, avevamo

cominciato bene”. Sul banco degli imputati finisce l’allenatore

per la scelta di non aver schierato una punta dall’inizio. “La

volontà era quella di tenere due giocatori veloci a ridosso

della difesa avversaria come Callejon e Ribery – spiega – e

stava funzionando” . Lui comunque rimane sereno: “Sono convinto

che questo gruppo possa far parlare di sé in modo positivo”. Manca, però, la personalità: “In questa prima parte di

campionato abbiamo pagato l’assenza di gente come Pezzella,

Borja Valero e Ribery – sottolinea -. Dobbiamo recuperarli dal

punto di vista atletico. Poi anche gli errori individuali

commessi ci sono costati cari”. Qualcuno già mormora di un

possibile arrivo di Sarri, dopo che avrà rescisso con la Juve,

sulla panchina viola, ma Iachini non si sente in discussione: “La pressione fa parte del nostro lavoro, ci sono momenti in cui

si va bene e altri no. E’ bello fare gli allenatori anche quando

le cose vanno male. Dobbiamo lavorare per far si che tutto torni

positivo”. (ANSA).



