Calcio:Inter; Barella, da Inzaghi più serenità dopo anni intensi

(ANSA) – MILANO, 10 DIC – “Ciò che abbiamo vissuto l’anno

scorso ci dà tanta consapevolezza, abbiamo uno scudetto sul

petto, abbiamo imparato dai nostri errori. Poi il mister

(Inzaghi ndr) ci ha dato un qualcosa in più, magari più

serenità, probabilmente quello ci ha aiutato dopo due anni

intensi e difficili che ci hanno dato tante soddisfazioni”. Lo

ha detto il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella,

intervistato da Sky Sport. “Rosso contro il Real Madrid? Mi

dispiace, rivedendola è stata una scena non bella. Lui poteva

evitare di spingermi contro i cartelloni ma anche io potevo

evitare la reazione. Chiedo scusa a tutti, ho lasciato la

squadra in dieci in una partita così importante, è quello che mi

dispiace di più – ha proseguito -. La partita col Real comunque

ci lascia consapevolezza, siamo andati a Madrid a fare la

partita e siamo stati condannati dagli episodi come il mio gol

sbagliato davanti alla porta. Rinnovo? L’Inter mi ha sempre

dimostrato fiducia anche prima del rinnovo, sono felice di aver

trovato l’accordo. Io capitano? Ci sono Handanovic e Ranocchia,

la squadra è felice di loro”. (ANSA).



