Calcio:Inter;Inzaghi, vittoria importante ora ricarichiamoci

(ANSA) – MILANO, 22 DIC – “Abbiamo fatto una partita

importante, perché sapevamo che il Torino era una squadra

difficile da affrontare. Siamo stati bravi a prepararla, sapendo

del loro pressing feroce. Abbiamo fatto un’ottima partita,

rischiando poco o nulla. Dovevamo segnare il secondo gol nel

primo tempo, ma siamo soddisfatti di come abbiamo chiuso l’anno.

Ora ricarichiamoci, poi ripartiamo”. Lo ha detto il tecnico

dell’Inter Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo la vittoria

contro il Torino. “Siamo contenti per come abbiamo chiuso il

girone d’andata, ma sappiamo che ci saranno tante insidie.

Abbiamo sempre avuto un pensiero forte alla Champions a costo di

perdere qualche punto in campionato – ha proseguito -, ma i

ragazzi sono stati meravigliosi a colmare il gap in un mese e

mezzo. Ora fa comodo a tutti dire che l’Inter è una corazzata,

ma a fine luglio i giudizi non erano questi. Per noi deve essere

uno stimolo per continuare così”. (ANSA).



