(ANSA) – MILANO, 01 FEB – Andrà in scena il prossimo 7

febbraio la prima assemblea elettiva della Lega Serie A per

l’elezione del nuovo presidente di Lega, dopo le dimissioni di

Paolo Dal Pino. I club si riuniranno presso l’Hotel Palazzo

Parigi a Milano alle ore 09.30 in prima convocazione e,

occorrendo, alle ore 11.30 in seconda convocazione, come reso

noto dalla Lega Serie A in una nota firmata dall’ad Luigi De

Siervo. (ANSA).



