Calcio:Lega B e autismo, inziativa patrocinata da ministro sport

(ANSA) – ROMA, 31 MAR – L’iniziativa della Lega Serie B che

sostiene le persone con Disturbo dello Spettro Autistico ha

ricevuto il patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani,

Andrea Abodi. “Desidero ringraziare il Ministro Abodi per aver

concesso il patrocinio – ha detto il presidente della Lega Serie

B Mauro Balata -, nonché per l’attenzione e la sensibilità

mostrate nei confronti di un’iniziativa dalla forte connotazione

solidale. Il messaggio di inclusione e le implicazioni che ne

derivano costituiscono fattori determinanti per il bene e lo

sviluppo di un sistema sportivo all’avanguardia”. Durante la 31/a giornata della Serie B, infatti, nel corso

dei cerimoniali pre-gara, i calciatori saranno accompagnati

nell’ingresso in campo da bambini affetti da autismo. (ANSA).



