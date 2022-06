Calcio:Lega B ‘noi contrari a seconde squadre, Gravina apre’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 GIU – “L’apertura del presidente della

Figc, Gabriele Gravina, per un tavolo di confronto profuturo”

sul progetto delle seconde squadre, così “come auspicato e

richiesto a giugno dal presidente della Lega Nazionale

Professionisti B, Mauro Balata” è un segnale di “apertura

importante della Federazione”. Lo sostiene la Lega di Serie B,

che ha ribadito la sua contrarietà al progetto, “mai decollato e

non funzionale alla crescita dei giovani”, anche durante

l’ultimo Consiglio federale.

La Lega Serie B, fin dall’approvazione del progetto delle

seconde squadre nella stagione 2018/19, ritiene il progetto “nocivo per la mission sportiva” del campionato, che “diventerebbe prevedibile” e “perderebbe interesse”. La Serie

B, infatti, – secondo la Lega – garantisce crescita ai giovani, “come dimostrano i recenti esordi di Esposito, Gatti e Zerbin in

Nazionale maggiore, la presenza di 18 giocatori nell’ultimo

stage voluto da Mancini e gli undici convocati da Nicolato nelle

qualificazioni europee dell’Under 21”. (ANSA).



—

