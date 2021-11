Calcio:Lotito,’Immobile? Con nostra gestione situazione diversa’

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 17 NOV – “Se Immobile recupera con la Juve? Mi

pare che se le condizioni di approccio medico fossero state

quelle della Lazio avremmo avuto una situazione completamente

diversa”. Il presidente della Lazio Claudio Lotito torna così a

parlare delle condizioni fisiche del suo attaccante dopo il

ritorno dalla Nazionale che aveva lasciato per un infortunio al

polpaccio. Rispondendo a chi gli chiede che Lazio si aspetta contro i

bianconeri sabato, Lotito ha replicato: “Mi aspetto una partita

combattuta da parte della Lazio, determinata e che scenda in

campo per dimostrare tutto il suo valore”, le sue parole a

margine di un evento allo stadio Olimpico. Riguardo il possibile

rinnovo di Maurizio Sarri, Lotito è stato chiaro: “Con Sarri noi

parliamo tutti i giorni, abbiamo un bel rapporto quindi ciò che

maturerà sarà una cosa naturale senza grossi patemi”. (ANSA).



